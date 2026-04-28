C’era un ex partigiano di 102 anni, Elio Checchi, alla guida del trattore che ieri a Massarosa (Lucca), in Versilia, si è ribaltato, portando alla morte dell’anziano, esponente della Resistenza italiana. “Addio al partigiano Elio Checchi, 102 anni, contadino, legato alla sua terra e alla sua famiglia, figura di riferimento per la nostra comunità e per l’Anpi, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari per un tragico incidente”, ha fatto sapere la sindaca di Massarosa Simona Barsotti.

“È stato un onore per me conoscerlo e festeggiare con lui i suoi traguardi di vita e di impegno un testimone del suo tempo e della lotta per la libertà”, ha proseguito la prima cittadina, che ha ricordato come Checchi: “è stato partigiano del Gruppo Dallara, 1/a Divisione Julia, combattente sull’Appennino tosco-emiliano, nella zona di Borgo Val di Taro. Alla famiglia e ai conoscenti le condoglianze dell’Amministrazione comunale di Massarosa (Lucca) e di tutta la comunità”.