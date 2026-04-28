Nei pressi di Giacarta, in Indonesia, si è verificato nella notte un grave un incidente ferroviario che ha causato almeno 14 morti e 84 feriti secondo l’ultimo bilancio. Le operazioni di soccorso su vasta scala sono proseguite fino a questa mattina vicino alla stazione di Bekasi Timur, 25 km a est della capitale dell’Indonesia, dove si è verificata la collisione quando un treno pendolare fermo è stato urtato da uno a lunga percorrenza. Tutte le vittime si trovavano a bordo del convoglio urtato, mentre i circa 240 passeggeri dell’altro treno sono stati tutti evacuati in sicurezza. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato un’indagine sull’incidente.