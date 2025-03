Nel dicembre 2022 ha fatto amputare le orecchie al suo cane di razza american bully. Per questo è finito nei guai un 81enne di Monte San Giusto, in provincia di Macerata. L’uomo era stato accusato dal pubblico ministero di maltrattamento di animali, perché con la sua scelta aveva messo l’animale in una condizione non compatibile con le sue caratteristiche naturali.

L’anziano ha chiesto di patteggiare la pena, concordata in due mesi di reclusione e poi convertita in una sanzione pecuniaria di 300 euro. L’avvocato dell’uomo ha spiegato: “Il cane era stato portato dal veterinario dopo una aggressione subita da un altro cane. È stato operato con l’anestesia e ora sta bene”.