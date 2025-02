Un ragazzo di 18 anni è stato colpito da una scarica elettrica partita dallo scaldabagno mentre era sotto la doccia. L’incidente è accaduto lo scorso martedì, con tutti gli impianti elettrici del suo condominio di viale Caprera, a Sassari, che sono andati in corto circuito, scatenando momenti di panico nella palazzina. Il 18enne è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e non ha riportato gravi conseguenze. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

La causa del corto circuito incerta

Non è chiaro che cosa abbia scatenato il corto circuito, ma l’effetto è stato devastante: dalle prese elettriche degli appartamenti sono usciti fiammate e fumo, e sono andati in tilt tutti gli impianti: elettrico, idrico, gas, riscaldamento. Tanto che i circa 30 residenti del condominio di quattro piani saranno costretti a passare la notte fuori casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Medea, la ditta della rete cittadina del gas, per verificare che gli impianti non abbiano subito danni.