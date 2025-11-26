Un incontro che doveva essere normale per un uomo di Reggio Calabria si è trasformato in un incubo. Dopo un rapporto a pagamento con una donna, l’uomo è stato ricattato: la prostituta minacciava di diffondere un video intimo se non avesse ricevuto ulteriori soldi. Terrorizzato dalla possibilità che le immagini venissero pubblicate, l’uomo ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri, denunciando il ricatto subito. La vicenda ha coinvolto anche il compagno della donna, che fungeva da “spalla” durante le minacce.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

I Carabinieri hanno organizzato una trappola per smascherare i ricattatori. La vittima ha finto di accettare le richieste di denaro e ha fissato un appuntamento per la consegna. All’incontro, i militari erano presenti e hanno arrestato la donna trovata con 200 euro nel giubbotto, somma appena estorta. Nei guai è finito anche il complice, che ha reagito aggressivamente contro i Carabinieri. Entrambi sono stati condotti in stato di arresto, ponendo fine al ricatto e tutelando la vittima dalle ulteriori intimidazioni.