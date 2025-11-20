Due italiani hanno tentato di viaggiare da Milano a New York utilizzando poltrone della classe Business con biglietti ritoccati al computer. La vicenda è avvenuta la mattina di martedì 18 novembre all’aeroporto di Malpensa sul volo United Airlines 18, diretto a Newark. I due erano effettivamente in possesso di biglietti validi, ma di classe Economy. Superata la verifica al gate, hanno preso posto in Business, dove il costo minimo per tratta è di 3.080 euro a persona, cifra che può aumentare in base all’occupazione della cabina.

L’identificazione immediata a bordo

A bordo del Boeing 777-200 c’erano 191 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. La cabina Business era quasi piena: 49 dei 50 sedili erano occupati, compresi cinque upgrade da altre classi. Gli assistenti di volo, abituati a monitorare attentamente la cabina di lusso, hanno notato la discrepanza grazie ai tablet in dotazione, che riportano i posti assegnati. I due passeggeri hanno provato a convincere il personale della validità dei loro biglietti ritoccati, mostrando le carte d’imbarco sul telefono, ma i controlli ufficiali hanno subito rivelato la manovra.

Conseguenze e reazioni

Una volta accertato il problema, i due sono stati fatti scendere immediatamente, senza la possibilità di sedersi in Economy. Il loro tentativo ha portato all’inserimento nella black list della compagnia. Sea, la società di gestione aeroportuale, non ha rilasciato commenti, invitando a contattare United Airlines. La compagnia ha dichiarato: “Durante l’imbarco sul volo UA18 da Milano a Newark due passeggeri sono stati fatti sbarcare per risolvere un problema relativo ai biglietti. Dopo la loro rimozione il volo è partito come previsto”.