Una pioggia di insulti e accuse ha travolto il Tribunale dei minorenni dell’Aquila dopo l’ordinanza che ha disposto l’allontanamento di tre bambini dalla loro famiglia, definita online una “corte di vermi”. Nel mirino è finita soprattutto la presidente Cecilia Angrisano, bersaglio di minacce e messaggi d’odio, con tanto di indirizzo, cellulare e mail diffusi sui social in una sorta di caccia alle streghe. Mentre cresce la mobilitazione per la manifestazione del 6 dicembre a Roma, davanti al ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità, la madre dei minori – ospitata nello stesso stabile della casa famiglia – “è ancora scossa” dalla decisione. Intanto i bambini chiedono all’avvocato quando potranno tornare a casa.

Polemiche politiche e difesa della magistratura

Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” ha alimentato tensioni politiche e sociali, con petizioni e commenti che spesso sono degenerati in violenza verbale. L’Associazione Nazionale Magistrati abruzzese ha espresso “apprensione” per “la campagna d’odio mediatico”, manifestando “stupore” e “rammarico” per la continua delegittimazione dell’Autorità giudiziaria. Sul fronte opposto, il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione critica, definendo l’ordinanza “una vergogna, un precedente pericoloso e preoccupante” e promettendo: “Farò di tutto perché quei tre splendidi bambini tornino a casa, fra le coccole di mamma e papà”.

Il racconto dell’avvocato e i prossimi passi

Dalla casa famiglia di Vasto giunge il resoconto dell’avvocato Giovanni Angelucci, che ha descritto l’incontro con i tre minori: “Li ho trovati bene – spiega –, mi sono corsi incontro, mi hanno abbracciato… la prima cosa che mi ha detto è ‘quando ci riporti a casa?’”. Il legale è ora impegnato nel ricorso, con due obiettivi: “Il primo… è quello di far riunire la famiglia, il secondo è quello di riportarli a casa”. Tra le possibili soluzioni, anche interventi strutturali sull’abitazione del padre, Nathan, che “non si è sentito bene, ha vomitato, non è in buone condizioni di salute”, ma resta convinto che “la questione si risolverà… ci vorrà del tempo, ma si risolverà”.