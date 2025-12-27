Un Natale da incubo per una famiglia di Sumirago, in provincia di Varese, colpita da una grave intossicazione alimentare nel pomeriggio del 25 dicembre. Dopo il pranzo festivo, consumato in casa, tutti e cinque i componenti del nucleo familiare hanno iniziato ad accusare forti malori. Si tratta di una coppia di coniugi di 65 e 63 anni, dei loro due figli di 29 e 31 anni e del nonno di 93 anni. Con il peggiorare delle condizioni, è scattata la chiamata al 112 e l’intervento dei soccorsi, che hanno disposto il trasporto urgente all’ospedale di Circolo di Varese.

I sospetti sugli alimenti consumati

Secondo quanto emerso, durante il pranzo natalizio la famiglia avrebbe consumato diversi alimenti, tra cui un risotto preparato con funghi porcini secchi provenienti da un cesto alimentare ricevuto in regalo. Proprio i funghi sono stati inizialmente indicati come possibile causa dell’intossicazione, anche se le prime valutazioni mediche sembrerebbero escludere un loro coinvolgimento diretto. A tavola erano presenti anche insaccati e un panettone farcito con mascarpone, alimenti che ora vengono attentamente valutati per individuare l’origine del malessere collettivo.

Ricoveri, indagini e condizioni dei pazienti

Nel tardo pomeriggio, quattro membri della famiglia sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale, mentre il 65enne ha tentato inizialmente di raggiungere il pronto soccorso in auto. Dopo pochi chilometri, però, all’altezza di Castronno, l’uomo ha dovuto fermarsi e chiamare nuovamente i soccorsi, venendo trasferito in codice giallo. Due dei cinque pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva in codice rosso, mentre gli altri restano sotto osservazione. I carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno avviato accertamenti, ascoltando i familiari e svolgendo verifiche nell’abitazione per chiarire l’origine dell’intossicazione.