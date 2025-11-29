I genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, hanno mostrato grande interesse per un casolare immerso nei boschi di Palmoli, messo temporaneamente a loro disposizione da un ristoratore di Ortona originario della zona. Il padre dei tre bambini, attualmente allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila, ha visitato l’abitazione, rimanendo – come racconta il proprietario – profondamente colpito dalla struttura autonoma, dotata di due ampie stanze, cucina, pozzo per l’acqua, bagno a secco e spazi destinati agli animali.

“È rimasto molto affascinato dalla casa – spiega all’ANSA Armando Carusi, proprietario del casolare –. Non ha fatto in tempo a vedere l’esterno che è la parte più bella: c’è una fonte con la sorgente. Un posto unico”. Carusi, che vive a Ortona, ha offerto in comodato gratuito l’edificio appena ristrutturato per consentire alla famiglia di ricongiungersi in un luogo più adatto al loro stile di vita. “È la casetta dove sono nato e dove ho vissuto con i miei genitori che ora non ci sono più – prosegue –. Da piccolo con la mia famiglia abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C’è anche l’acqua corrente”.