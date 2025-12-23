È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti: a disporlo è il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila in un’ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai.

I bambini dovranno intanto restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. A deciderlo è l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, la stessa in cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia.

L’incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia; entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti; il deposito di eventuali memorie è stato concesso alle parti fino al 15 febbraio.