Una famiglia con tre adulti e un bambino, è stata trovata morta in una casa a San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze. Tra le ipotesi è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio. Un altro bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer.

Due adulti e un bambino morti in una casa di Firenze

Secondo quanto reso noto dai pompieri del comando di Firenze che sono intervenuti, l’appartamento era situato al piano terreno e nessuno dei componenti della famiglia rispondeva. I Vigili del fuoco hanno aperto e sono entrati all’interno dell’edificio portando all’esterno un uomo, una donna e due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone, al termine delle quali purtroppo il medico ha constatato il decesso del padre, della compagna, e di un bimbo, mentre la figlia è stato trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto richiesto l’intervento del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e il funzionario di servizio. In corso le valutazioni e gli accertamenti delle cause.

Ancora sotto choc un poliziotto che è entrato nella casa: “Ci sono tre vittime. Ho visto un bambino che avrà avuto dieci anni senza vita. Sono cose che non vorrei vedere mai più”. Nella zona si sente ancora un leggero puzzo di gas. “Probabilmente è stata una stufa oppure la caldaia ad intossicare la famiglia” ha detto uno dei poliziotti sul posto.