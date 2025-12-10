La Food and Drug Administration (Fda) ha avviato una revisione riguardo a presunti decessi potenzialmente collegati ai vaccini contro il Covid-19 in diverse fasce d’età, sia tra bambini sia tra adulti. La conferma è arrivata all’agenzia France Presse da un portavoce del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr., in un contesto in cui cresce il dibattito sulla politicizzazione delle agenzie sanitarie statunitensi. “La FDA sta conducendo un’indagine completa su diverse fasce d’età in merito ai decessi potenzialmente legati ai vaccini contro il Covid-19”, ha dichiarato all’Afp Andrew Nixon, confermando quanto riportato da Bloomberg e dal Washington Post.

Efficacia dei vaccini e timori interni alla Fda

Numerosi studi hanno confermato l’efficacia dei vaccini contro il Coronavirus, così come la rarità di effetti collaterali gravi, che secondo molte autorità sanitarie mondiali non mettono in discussione i benefici della vaccinazione nella maggior parte della popolazione. Il portavoce di Kennedy non ha chiarito i tempi di pubblicazione dei risultati, né i metodi utilizzati.

In origine la revisione doveva concentrarsi esclusivamente sui bambini. Nei giorni scorsi un promemoria attribuito a un alto funzionario della Fda sosteneva che l’immunizzazione fosse collegata ad almeno dieci decessi pediatrici, senza però fornire prove. Ex funzionari dell’agenzia hanno espresso preoccupazione, sottolineando che “non è stata divulgata alcuna spiegazione del processo e delle analisi che hanno portato a questo nuovo giudizio retrospettivo”.

Le controverse dichiarazioni di Kennedy Jr.

Robert Kennedy Jr., oggi Segretario alla Salute, è noto per posizioni controverse sui vaccini. Durante la pandemia aveva definito questi farmaci “i più letali mai realizzati” e aveva suggerito, in un evento stampa, che il virus fosse “etnicamente mirato” per colpire persone di colore e bianche, risparmiando “gli ashkenaziti e i cinesi”. Successivamente ha negato di aver pronunciato tali affermazioni. Le sue teorie, spesso contestate dagli esperti, continuano a influenzare il dibattito pubblico mentre l’indagine della Fda prosegue in un clima di crescente attenzione e cautela.