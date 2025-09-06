Alta tensione nell’aula della commissione di vigilanza del Senato americano dove Robert Kennedy jr è stato torchiato per ore dai democratici, e anche da qualche repubblicano, sul caos vaccini e i licenziamenti ai Centers for Disease Control.

Il ministro della Salute Usa ha difeso le sue scelte, risposto alle domande e ascoltato gli interventi dei senatori per lo più in modo sprezzante – seduto sulla poltrona in modo rilassato, guardando il cellulare o sorseggiando dell’acqua.

D’altra parte, come ha fatto notare il New York Times, il nipote di Jfk è stato al centro del potere fin da bambino, quando giocava nello Studio Ovale. Suo padre e suo zio Ted erano entrambi senatori. Non ha mai rispettato il protocollo di Capitol Hill e non lo ha fatto nemmeno durante la sua audizione. A un certo punto ad esempio ha replicato al democratico Ron Wyden, uno dei più agguerriti, che in fondo il caos della sanità dipende più da chi è da decenni al Congresso: “Senatore, da quanto tempo è seduto su quella sedia? Venti, venticinque anni, mentre le malattie croniche nei nostri bambini salivano al 76% e lei non diceva nulla”, ha attaccato. Sulle questioni più tecniche, invece, è sembrato meno efficace.

Era la prima volta che Kennedy jr si presentava a Capitol Hill da maggio quando ha difeso i massicci tagli al suo dipartimento. E nell’ultima settimana nella sanità americana è successo di tutto: la Food and Drug Administration ha significativamente ridotto l’accesso al vaccino contro il Covid, la direttrice dei Cdc è stata silurata e altri quattro alti funzionari dell’Agenzia si sono dimessi, California, Oregon e Washington hanno annunciato l’intenzione di formare una “alleanza sanitaria” per sfidare Kennedy e la Florida diventerà il primo Stato degli Usa ad abolire tutti gli obblighi di vaccino, compresi quelli per i bambini in età scolastica.

Kennedy ha difeso il suo operato in tutto e per tutto accusando Monarez di essere una “bugiarda” quando sostiene di essere stata licenziata per la sua contrapposizione alle politiche del segretario. “Non ho mai avuto un colloquio con lei. Siamo il Paese più malato del mondo. Ecco perché dobbiamo licenziare i membri dei Cdc”, ha attaccato il segretario lasciando intendere altri licenziamenti al Cdc. Ha anche continuato a sostenere che l’efficacia dei vaccini anti-Covid non è provata né che non ci siano i dati su quanti americani siano morti per il virus, attaccando nuovamente i Centers for Disease Control per le politiche durante la pandemia.

“Sono quei ricercatori che hanno supervisionato le procedure, che hanno messo le mascherine ai nostri bambini, che hanno chiuso le nostre scuole. Loro sono quelli che se ne devono andare” ha affermato il segretario alla Salute. Tecnicamente i Cdc formulano raccomandazioni ma sono poi gli Stati a decidere come attuarle. Kennedy ha anche ricordato l’agente David Rose, ucciso il mese scorso in una sparatoria contro il quartier generale dell’Agenzia ad Atlanta.

Kennedy Jr. definito dai democratici un “ciarlatano”

I democratici non hanno risparmiato gli attacchi. La senatrice Maria Cantwell lo ha definito un “ciarlatano”, Wyden ha affermato di “non aver mai visto nessuno mentire così”, altri lo hanno definito “pericoloso” e gli hanno chiesto di dimettersi. E il repubblicano John Barrasso del Wyoming, un medico, ha confessato di essere sempre più preoccupato per la posizione di Rfk jr sui vaccini: “Io li sostengo. Funzionano.”

Ancora più duro lo scontro con il senatore Mark Warner che ha interrogato Kennedy Jr. sul numero delle vittime del Covid in America. Il segretario alla Salute ha risposto che nessuno lo sa “a causa del caos sui dati” in materia.

Una risposta che ha mandato su tutte le furie il senatore che ha continuato a fare domande concludendo con questa frase: “Come può essere così ignorante?”