Un camion diretto in Italia è stato fermato in Tirolo, lungo la A12, per le condizioni igienico sanitarie inadeguate con cui trasportava oltre 700 maiali. Come si legge sul quotidiano Il Dolomiti, gli agenti di Kundl hanno effettuato un’ispezione durante la quale sono subito emerse varie irregolarità, come l’evidente sovraccarico del mezzo.

Dopo il primo controllo, le autorità hanno richiesto anche l’intervento del veterinario per una verifica più approfondita. Dall’ispezione sono emerse altre infrazioni alla legge sul trasporto degli animali, soprattutto per quel che riguarda l’inadeguatezza dell’approvvigionamento idrico e le condizioni generali in cui si trovavano i maiali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a riempire l’abbeveratoio del camion, garantendo così un minimo di sollievo agli animali a bordo. Il mezzo è stato sanzionato proseguendo poi il suo viaggio di entrata in Italia.