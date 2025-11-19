Ferrara, il padrone è morto da un mese ma il suo cane va tutte le mattine al bar che frequentavano insieme
A Scortichino, in provincia di Ferrara, un cane di nome Giorgio, un meticcio di 12 anni adottato tempo fa dal canile di Mirandola, nel Modenese, da un mese è rimasto solo dopo la morte del suo anziano proprietario. Dalla scomparsa del suo padrone, come un moderno Hachiko, il cane giapponese diventato simbolo di fedeltà, ogni mattina, intorno alle 7:30, Giorgio raggiunge l’ingresso del bar dove un tempo accompagnava l’uomo.
La commovente storia di Giorgio
In quel locale, ogni mattina, trascorrevano insieme intere giornate. L’uomo leggeva il suo giornale e chiacchierava con gli amici, contando sempre sulla compagnia di Giorgio, che restava accanto alla sua sedia. Come testimoniato dai proprietari del bar, Giorgio, nonostante la morte del suo padrone, pare non aver perso quella preziosa abitudine.
Tutte le mattine, infatti, si piazza al solito posto, sotto a un tavolo di fianco a una sedia che però resta vuota. Lui non si scompone e paziente resta in attesa del ritorno del suo proprietario. La commovente storia di Giorgio è stata riferita dai quotidiani locali.