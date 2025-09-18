Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe stato vittima di un’aggressione all’interno del carcere di Montorio, a Verona. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, l’episodio risalirebbe al mese di agosto e si sarebbe verificato nella quarta sezione dell’istituto, dove Turetta era stato trasferito dopo aver trascorso un periodo in quella “protetta”. L’aggressore, un detenuto di 55 anni già condannato in via definitiva per omicidio e tentato omicidio, lo avrebbe colpito con un pugno.