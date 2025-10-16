Stava tornando a casa dopo una faticosa giornata di lavoro in ospedale. Tutto avrebbe immagino, tranne essere derubata. Eppure è quanto accaduto a un medico sul treno regionale Firenze-Livorno. La dottoressa, residente a Livorno e in servizio nell’ospedale del capoluogo toscano, si è concessa un pisolino a bordo, così come fanno tanti altri pendolari.

Il furto dello zaino con gli effetti personali

Un malvivente, approfittando della sua stanchezza, le ha rubato lo zaino, che conteneva i suoi effetti personali e i documenti. Purtroppo la dottoressa si è accorta del furto solamente al suo risveglio, quando ormai il malvivente aveva fatto perdere le sue tracce con la refurtiva. Giunta a destinazione, non ha potuto far altro che sporgere denuncia alle Forse dell’Ordine.