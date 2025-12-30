Si chiamava Nero il cane di 12 anni che nel tardo pomeriggio del 28 dicembre è stato trovato senza vita nel suo box all’interno del Parco degli animali, il canile rifugio di Firenze. Nei giorni scorsi, nei pressi della struttura, sono stati sparati diversi botti che hanno spaventato l’animale: il suo cuore alla fine ha ceduto, lasciando increduli e profondamente scossi gli operatori del canile. I gestori del Parco degli Animali hanno quindi denunciato l’accaduto con un post su Facebook: “Siamo devastati. Nel tardo pomeriggio di domenica sono state esplose nei dintorni del nostro canile delle vere e proprie bombe. Il nostro Nero, da sempre terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi… il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo trovato morto nel suo box”.

Lo denuncia del Parco degli Animali

“Chi ha esploso con leggerezza e menefreghismo quelle bombe dovrebbe provare a immaginare il terrore che Nero può aver provato e in che maniera terribile ci ha lasciato. Vi chiediamo di tutelare i più fragili e indifesi che a causa di un’usanza barbara possono addirittura rimetterci la vita come successo al nostro Nero. Far esplodere simili bombe nelle vicinanze di un canile è veramente, passateci il termine, un gesto di inciviltà. Vi chiediamo col cuore in mano di non farlo mai più”, si legge nel post.

Il Comune di Firenze, intanto, ha reso noto di aver firmato un’ordinanza in cui si vieta, dalle 19 del 31 dicembre al 7 del 1° gennaio, “la detenzione o l’esplosione di artifici pirotecnici come botti o petardi e qualsiasi altro materiale esplodente in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze”. La sanzione per i trasgressori può arrivare fino a 500 euro, oltre al sequestro del materiale vietato.