Ha fatto molto discutere la circolare diramata alcuni giorni fa dalla preside dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri “Guglielmo Marconi” di Penne, in provincia di Pescara. La circolare, infatti, obbliga anche gli studenti maggiorenni a presentare la firma dei genitori per le giustificazioni in caso di assenze, ritardi o uscite anticipate da scuola.

“Regola illegittima”

La preside Angela Pizzi ha deciso dunque di rivedere le normali regole scolastiche con la decisione di subordinare la firma o la presenza dei genitori per le giustificazioni anche per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età. Questa decisione, però, ha scatenato grandi polemiche da parte dei genitori. La polemica, guidata da un gruppo di genitori, contesta alla preside l’incostituzionalità e l’illegittimità del provvedimento. Secondo loro, gli studenti maggiorenni, in quanto legalmente adulti, hanno il pieno diritto di auto giustificarsi, come previsto dalla normativa vigente.

Prima di passare ad un eventuale esposto, i genitori hanno invitato la docente a tornare sui suoi passi, sollecitando a gran voce il ritiro della circolare entro sette giorni.Non si sa se la dirigente scolastica deciderà se rinunciare o meno alla nuova regola. Il dibattito, però, si è già esteso anche a livello regionale, coinvolgendo studenti, famiglie e rappresentanti del mondo scolastico.