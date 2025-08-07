Una donna di 46 anni di origini marocchine, residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nel corso della notte. Abitava da sola in un appartamento proprio nel centro storico del comune pugliese, a pochi passi da piazza XX settembre, ed è stata ritrovata senza vita a pochi metri dalla sua abitazione.

Aveva presentato una denuncia

Secondo quanto emerso la donna, che lavorava come cuoca in una mensa, aveva presentato una denuncia nei confronti dell’ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa legata al “codice rosso”. A dare l’allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore.

Secondo alcuni testimoni sarebbe stata accoltellata in strada dopo essere rientrata a casa. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare il killer e ricostruire la dinamica del delitto.