A forlì, lungo il canale di viale dell’Appennino, un’auto, sulla quale viaggiavano tre amiche, ha perso aderenza e si è schiantata contro un albero dopo un testacoda ad alta velocità. Due delle tre studentesse a bordo, di 23 e 26 anni, hanno perso la vita nel tragico incidente, mentre la terza è rimasta ferita gravemente. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30, orario in cui la Renault Clio delle ragazze, per motivi ancora tutti da chiarire, ha improvvisamente sbandato uscendo di strada.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori. Le due ragazze, estratte dalle lamiere del mezzo dopo un delicato intervento, purtroppo sono morte sul colpo. I medici hanno tentato di stabilizzare la terza ragazza, poi trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi che aiuteranno a chiarire la dinamica esatta del grave incidente. Stando a quanto rivelato dal Resto del Carlino, le vittime sarebbero studentesse del Campus di Forlì, arrivate da altre città d’Italia per studiare in Romagna.