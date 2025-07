Fotografare animali non equivale a esserne appassionati. Se poi il soggetto dello scatto è una lupa con la sua cucciola, che necessiterebbe solo di sicurezza, tranquillità e privacy, la situazione si fa ancora più seria. Ecco quindi che Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) bacchetti quanti si avventurano con le macchine fotografiche pur di portare a casa lo scatto perfetto, che poi finisce non casualmente sempre sui social.

“La totale mancanza di scrupoli da parte di chi si rende protagonista di queste azioni è il sintomo più chiaro e inequivocabile di quanto l’antropocentrismo e l’egoismo influenzino fortemente le azioni di molti, anche di chi si professa amante e paladino della natura, ma che evidentemente continua a rifuggire qualsiasi tipo di responsabilità e consapevolezza”. Questo il messaggio lanciato dal parco.

“Nonostante in molti si dichiarino amanti della natura e profondamente appassionati – fanno ancora sapere – osserviamo sconsolati come sempre più spesso, nei momenti in cui davvero conta dimostrarlo, sono in pochi a fare la scelta giusta. Invece, purtroppo anche stavolta è partita la corsa alla pubblicazione delle foto sui social, corredate, spesso, dalla solita dicitura: ‘Scattata a distanza per non disturbare’, come se bastasse a giustificare la presenza”.