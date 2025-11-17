Nella notte, una violenta frana di fango ha travolto una casa a Brazzano di Cormons, nel territorio goriziano, sorprendendo gli abitanti nel sonno. L’enorme massa di detriti ha distrutto parte dell’edificio, lasciando persone intrappolate sotto le macerie. I vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a estrarre viva una persona in condizioni critiche. La vittima, colpita da una frattura a una gamba, è stata stabilizzata sul posto grazie all’intervento congiunto di ambulanze, automedica ed elisoccorso inviati dalla centrale operativa Sores FVG, per poi essere trasferita all’ospedale di Udine.

Nel frattempo, i soccorritori hanno continuato a scavare tra i resti della casa alla ricerca di due dispersi, temendo che possano trovarsi ancora sotto lo strato di fango. Per affrontare l’emergenza sono state mobilitate squadre specializzate da Trieste, Pordenone e dal Veneto, tra cui i cinofili e il nucleo USAR, esperto nelle operazioni di ricerca in contesti strutturali instabili.

Maltempo estremo e conseguenze sul territorio

La frana è solo uno dei numerosi effetti della violenta ondata di maltempo che ha colpito l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia. A Cormons si sono registrati ben 152 millimetri di pioggia in appena sei ore, un dato eccezionale che ha causato la tracimazione del fiume Judrio e vasti allagamenti. Gli scantinati dell’ospedale di Palmanova sono stati sommersi dall’acqua, anche se i pazienti non hanno subito conseguenze dirette.

Danni e disagi si sono verificati anche lungo le principali arterie stradali, in particolare nei comuni di Visco, Trivignano e Chiopris Viscone. Il comando dei vigili del fuoco di Udine ha ricevuto circa duecento richieste di intervento dalla mezzanotte, mentre quello di Gorizia è stato a sua volta sommerso dalle chiamate. La Protezione civile, già consapevole del rischio crescente, aveva diramato un’allerta gialla, poi pienamente confermata dai gravi eventi della notte.