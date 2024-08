Francesca Di Ruberto, ex di “Non è la Rai” morta a Roma sulla Trionfale: la sua Mini è finita contro un camion dell’Ama

Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”, è morta a 44 anni in un devastante incidente stradale avvenuto a Roma, in via Trionfale, lunedì mattina all’alba.

L’autovettura su cui viaggiava, una Mini Cooper, si è scontrata con un camion dell’Ama intorno alle 5.44 del mattino. A bordo dell’auto, oltre alla donna era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni. Francesca Di Ruberto lascia due bambine. Dopo l’impatto è morta sul colpo. L’Ama, l’azienda municipalizzata dei rifiuti di Roma, in una nota ha reso noto di essersi subito messa “a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi”. Prosegue la nota: “I vertici Ama esprimono sentite condoglianze ai familiari della vittima”.

I messaggi di cordoglio per Francesca Di Ruberto

Molti i messaggi di cordoglio sulla bacheca Facebook della Di Ruberto. “Amica e mamma fantastica.. raramente ho conosciuto una persona con un cuore dolce e buono come il tuo… sempre pronta ad ascoltare, consigliare ed aiutare come meglio potevi. La vita non è mai stata morbida con te ma tu l’hai sempre presa a destri in faccia! Eri una guerriera dagli occhi azzurri dolcissimi”, scrive un’amica.

L’esperienza a Non è La Rai

Francesca, all’età di 15 anni e per tutta la stagione televisiva 94/95, era stata una delle protagoniste della trasmissione televisiva di Italia1, dove cantò il brano “Cuore”.