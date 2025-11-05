Un’automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, tre delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. Lo ha reso noto la procura che ha aperto un’inchiesta per “tentato omicidio”.

“Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d’Oléron e Saint-Pierre d’Oléron”, ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. Al momento dell’arresto, il sospettato ha gridato “Allah Akbar” (Dio è grande), ha dichiarato il magistrato.

L’uomo “è noto” alla gendarmeria. Lo sottolinea a Bfmtv il sindaco Christophe Sueur: “Si tratta di una persona nota, in particolare alla Polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all’alcol”.

L’attacco è avvenuto la mattina di oggi, mercoledì 5 novembre, intorno alle 8:45 su una strada situata tra due villaggi dell’isola di Oléron, Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron. La gendarmeria segnala che tre dei feriti con età comprese tra i 22 e 67 anni e residenti a Saint-Pierre-d’Oléron e Dolus-d’Oléron sono gravi. Alcuni sono stati trasportati in elicottero all’Ospedale Universitario di Poitiers.

L’uomo al volante è stato fermato dalla Polizia pochi minuti dopo l’incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella sua auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo prime informazioni, hanno preso fuoco solo parzialmente. L’uomo che al momento del fermo ha gridato “Allah Akbar” è stato portato alla stazione di polizia di Saint-Pierre-d’Oléron.