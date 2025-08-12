Francis Kaufmann è il 46enne californiano accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di appena un anno a villa Pamphili a Roma. L’uomo ora si trova rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Nonostante ci siano pesanti indizi contro di lui, l’uomo continua a dichiararsi innocente. Nel carcere romano, il 46enne californiano ha conosciuto Mark Samson, il ragazzo reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula. La giovane venne uccisa lo scorso marzo nell’appartamento di via Homs a Roma, con tre coltellate al collo e abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo vicino alla Capitale.

Samson parla bene inglese e per questo ha familiarizzato in poco tempo con Kaufann che si trova in cella vicino a lui. E sarebbe stato quest’ultimo ha suggerirgli di incontrare il suo avvocato Paolo Foti, proposta accettata dal detenuto americano che circa una settimana fa ha revocato l’avvocato d’ufficio che gli era stato assegnato.

Kaufmann e Foti si sono incontrati giovedì scorso all’interno del carcere ed hanno avuto una conversazione anche in questo caso in inglese. L0 statunitense ha subito ribadito la sua totale estraneità ai fatti ed ha avuto delle divergenze con l’avvocato che sono poi sfociate di comune accordo, e dopo un secondo incontro, in una nomina mancata. L’avvocato, prima di congedare definitivamente Kaufmann, ha provato a spiegare al 46enne, senza riuscirci, l’impossibilità di difendersi da solo come avviene negli Stati Uniti.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Anastasia

A poco più di due mesi dal ritrovamento dei corpi di mamma e figlia all’interno di uno dei parchi più frequentati di Roma, arriva una nuova svolta nel caso di Villa Pamphili: la ventottenne russa Anastasia Trofimova è stata soffocata. Gli ultimi dettagli emergono dai risultati degli esami istologici effettuati. Per questo omicidio Francis Kaufmann, il compagno della giovane donna e padre della piccola Andromeda che aveva appena 11 mesi, è stato arrestato. Il 46enne avrebbe soffocato la compagna, sul cui corpo non erano stati riscontrati segni evidenti di violenza, e strangolato la loro bambina. Delitti avvenuti, secondo gli inquirenti, nell’area verde della Capitale nei giorni precedenti alla tragica scoperta dei cadaveri. Dopo gli omicidi Kaufmann aveva fatto perdere le sue tracce, partendo con un volo di linea per l’isola greca di Skiathos dov’è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Probabilmente stava pianificando nuovi spostamenti per sparire definitivamente dai radar.