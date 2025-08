Nella tarda serata di martedì, nella galleria Val Colvera tra i comuni di Frisanco e di Maniago, in provincia di Pordenone, due ragazzi di 19 anni sono morti in un incidente stradale. Nell’incidente, per cause che non sono state ancora stabilite, due auto si sono scontrate frontalmente. Su una delle vetture viaggiavano tre giocatori della squadra di calcio Maniago Vajont. I ragazzi avevano appena concluso l’allenamento estivo che si tiene nella zona, a Poffabro.

L’incidente in galleria

I tre ragazzi 19enni, uniti dalla passione per il calcio e per un’amicizia maturata a scuola (si erano appena diplomati), tornavano dall’allenamento a bordo di una Renault Twingo. L’impatto con una Volkswagen Tiguan, pare guidata da una donna di 72 anni residente a Zoppola, è stato devastante e fatale per due dei tre ragazzi: le due auto si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria e la vettura dei ragazzi, dopo l’urto, è finita contro una delle pareti. È stato un automobilista in transito pochi istanti dopo l’incidente a dare l’allarme.

La zona in cui è avvenuto l’incidente, però, è scarsamente coperta dalla rete telefonica, e proprio per questo l’allarme non sarebbe stato immediato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’automedica e la polizia locale, ma per due dei tre ragazzi non c’è stato più nulla da fare. Il terzo, che guidava l’auto, è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Udine: le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non preoccupanti. La donna a bordo dell’altra auto, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Pordenone. Proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.