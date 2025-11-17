“Ho parcheggiato, ho raccolto le mie cose, ma quando stavo per aprire la portiera ho sentito un uomo gridare. Ho pensato che si trattasse di una rapina, poi quell’uomo ha cominciato a urlare ‘Stefano, scendi, scendi. Daniela è con te?'”, ha raccontato al Messaggero un dirigente d’azienda di 46 anni originario di Milano e in visita dai familiari. Il manager è stato aggredito con un martello da un uomo convinto che fosse l’amante della moglie. L’aggressione è avvenuta venerdì sera nei pressi di una zona residenziale di Frosinone.

L’aggressione e la denuncia

Secondo la denuncia presentata ai carabinieri, l’aggressore, convinto di aver finalmente trovato l’amante di sua moglie, avrebbe iniziato a inveire contro il manager chiamandolo con un nome che non era il suo. Poi con un martello lungo 60 centimetri ha colpito la sua auto e infine si è scagliato contro di lui colpendolo al naso. I colpi contro l’auto hanno sfondato il parabrezza e alcuni pezzi di vetro si sono conficcati nell’occhio della vittima. Il 46enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Frosinone, dove è stato sottoposto alle cure per rimuovere i frammenti di vetro. La prognosi è di 15 giorni.

Dopo l’aggressione, il 46enne, con le schegge di vetro nell’occhio sinistro, ha avuto la lucidità di rimettere in moto l’auto per cercare di scappare. “Ho inserito la retromarcia. Per evitare di travolgere quell’uomo ho fatto una manovra più larga, ma sono finito contro il marciapiede. L’urto è stato violento e si è rotto il cerchio della ruota. Poi, nel ripartire, me lo sono trovato davanti, sul cofano. Non so se si sia buttato volutamente contro la mia auto, ma nel fare le manovre in maniera veloce ho fatto del tutto per evitare di colpirlo”, ha rivelato il manager al Messaggero. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno rapidamente individuato e identificato l’autore dell’aggressione: si tratta di un italiano che ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali.