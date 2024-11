Un tranquillo pranzo a base di funghi si è trasformato in tragedia per una famiglia di Nepi, in provincia di Viterbo. Il fatto risale a sabato, quando una signora di 80 anni, la figlia e il genero, sono rimasti gravemente intossicati dopo aver mangiato i funghi che erano stati raccolti nei boschi intorno al paese.

Il pranzo di famiglia finito in tragedia

Dopo il pasto i tre parenti si sono sentiti male simultaneamente: da qui la corsa al Policlinico Gemelli di Roma dove sono stati ricoverati d’urgenza.

Purtroppo per l’80enne era ormai troppo tardi, e nonostante le tempestive terapie, la donna è deceduta a causa della forte intossicazione. Salvi la figlia e il genero che sono stati dimessi ieri.