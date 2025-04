Sulla cabina della funivia del monte Faito precipitata questo pomeriggio ci sarebbero cinque persone: quattro passeggeri più il macchinista, dipendente dell’Eav, l’azienda che gestisce l’impianto. Al momento si parla di tre vittime, un ferito grave e un diperso. Sono in corso le ricerche dei dispersi con l’ausilio di elicotteri, ma le operazioni sono complicate dal maltempo e dalla coltre di nebbia sulla sommità del Faito.

Persi i contatti con il vagone a monte

Dopo l’incidente i due vagoni dell’impianto erano stati bloccati dal sistema di sicurezza, scattato come previsto dalle procedure. Fino a poche ore fa si erano solo i persi i contatti con la cabina della funivia del Monte Faito a Castellammare di Stabia, funivia rimasta bloccata a monte dell’impianto con 5 passeggeri a bordo. La cabina non era visibile a causa della forte nebbia e non era raggiungibile via radio.

Le pessime condizioni meteo sulla sommità del Faito impedivano poi ai soccorritori di giungere sul posto. Soccorritori attivi da questo pomeriggio quando è scattato l’allarme per un guasto: il salvataggio di 11 passeggeri su un’altra cabina aveva al momento nascosto la circostanza dell’altra, si immaginava sospesa a monte.

A ridosso della stazione della Circumvesuviana, a Castellammare di Stabia, un cavo era caduto sulla sottostante linea aerea della ferrovia. Gli 11 passeggeri sono stati imbragati e fatti scendere uno alla volta dalla cabina della funivia sospesa nel vuoto, per fortuna a poca distanza dal suolo. È questa la procedura adottata per far scendere le sedici persone bloccate lungo la funivia.