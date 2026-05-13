Un’auto in transito ha ripreso il drone che ha colpito un condominio nella città russa di Orenburg poche ore dopo la fine del cessate il fuoco tra Mosca e Kiev.

Nel video si vede il velivolo attraversare il cielo prima di schiantarsi contro l’edificio. Secondo il governatore regionale Yevgeniy Soltsev non ci sono vittime, ma diversi appartamenti sono stati danneggiati. Zelensky ha rivendicato gli attacchi effettuati nella regione russa dichiarando di aver colpito impianti per la produzione di gas.