Svolta nelle indagini sul furto da Louis Vuitton del 17 novembre scorso in via Condotti e sull’assalto alla boutique di Valentino in piazza Mignanelli dell’8 agosto. I carabinieri della compagnia Roma Centro e della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno recuperato gran parte del bottino composto da borse, abiti e scarpe, oltre agli indumenti utilizzati dai ladri per introdursi nei due negozi.

Sequestri e strumenti da scasso

L’operazione è stata effettuata con il coordinamento della Procura, con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pool del Dipartimento Criminalità diffusa e grave. Sono state sequestrate in particolare 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton dei 140 pezzi rubati la settimana scorsa, per un valore di 400mila euro, insieme a strumenti da scasso, una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, cellulari e altri strumenti informatici.

Indagini e perquisizioni

Al momento alcune persone sono indagate e per tutti sono stati emessi decreti di perquisizione. L’operazione è scattata sulla base di appostamenti e pedinamenti, che hanno trovato riscontri nelle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dei due negozi, consentendo ai carabinieri di individuare e recuperare gran parte del bottino.