Un numero imprecisato di studenti è stato rapito da una banda armata in una scuola cattolica della Nigeria centrale, secondo quanto confermato dalla polizia e da funzionari governativi. L’episodio, avvenuto nella St. Mary’s School nell’area del governo locale di Agwara, è il secondo caso simile in meno di una settimana. Il segretario del governo statale, Abubakar Usman, ha dichiarato che il numero esatto degli alunni rapiti non è ancora noto e che le agenzie di sicurezza stanno valutando la situazione. Le unità tattiche della polizia e l’esercito sono state immediatamente schierate per cercare gli studenti, mentre le foreste circostanti vengono rastrellate per recuperarli in sicurezza.

Contesto e attacchi precedenti

L’attacco alla St. Mary’s School segue quello di pochi giorni fa nello Stato di Kebbi, dove 25 studentesse erano state rapite, di cui una è riuscita a fuggire. Contemporaneamente, nella Nigeria occidentale, uomini armati hanno fatto irruzione in una chiesa, uccidendo due persone e rapendo decine di fedeli durante la funzione religiosa. Gli episodi avvengono in un contesto di crescente allarme sulla sicurezza del Paese e pochi mesi dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump su presunti attacchi mirati contro cristiani nigeriani, rifiutati dal governo locale. Le autorità nigeriane hanno posto le forze di sicurezza in massima allerta.