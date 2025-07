L’impronta trovata accanto al cadavere di Chiara, intrisa di sudore e sangue, “è di Andrea Sempio”. A dirlo sono le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi. Per i tecnici “si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale”.

I consulenti della difesa di Alberto Stasi, Oscar Ghizzoni, Ugo Ricci e Pasquale Linarello, nella loro relazione hanno ipotizzato, in base a un esperimento giudiziale svolto in laboratorio e a una simulazione in 3D al computer, che chi ha lasciato quella manata intrisa di sangue e sudore, per loro e per la Procura attribuibile a Sempio, si sia appoggiato alla parete che sovrasta le scale per non perdere l’equilibrio, senza però scendere i gradini. E poi, prima di fuggire si sia pulito frettolosamente le mani dal sangue usando un asciugamani. In più l’assassino di Chiara, è la loro ricostruzione, non sarebbe stato solo sulla scena del crimine.

La difesa di Sempio: “Non temiamo le consulenti di parte”

I legali di Andrea Sempio, all’epoca dei fatti amico del fratello di Chiara, a proposito di quanto detto dai consulenti di Stasi hanno dichiarato: “Siamo giunti a conoscenza del deposito della consulenza da parte della difesa Stasi, ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea Sempio verrà a galla, prima o poi”. A parlare è l’avvocata Angela Taccia in relazione alle conclusioni sull’impronta 33.