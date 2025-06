L’hanno legata, incollata e abbandonata per strada, con il chiaro obiettivo di ucciderla. Accanto alla micia c’era un biglietto in cui si leggevano parole contro l’animale, colpevole solo di essere stato sorpreso a rubare del cibo. L’episodio è accaduto lo scorso maggio nella città di Xicotepec de Juárez, in Messico, ma la notizia emerge solo ora in Italia grazie a un articolo apparso sul dito de La Stampa “La Zampa”, che si occupa si storie e notizie legate al mondo degli animali.

Fortunatamente la gattina è stata messa in salvo e presto potrebbe anche essere adottata dalla persona che l’ha salvata. Sull’episodio sarà aperta un’indagine, quel che è certo è che sempre più gatti sono vittime di violenza, spesso la più atroce, come testimoniano molti casi di cronaca, anche nostrana, in cui le vittime sono proprio i gatti.