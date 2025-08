Dalla provincia di Brescia a quella di Torino di strada ce n’è. Lo sa bene una gatta di nome Birba, che è stata ritrovata a Cuorgnè, nel torinese, sebbene la sua casa fosse in un paesino del bresciano. In altre parole la micia, che probabilmente si è persa durante un temporale, ha camminato per 200 km, fino a quando è stata ritrovata niente meno che dalla sindaca del paese del Canavese, Giovanna Cresto.

“Chissà quando e come sia arrivata nella nostra Cuorgnè, portando un po’ di scompiglio nelle mie imprevedibili e tutt’altro che noiose giornate da sindaco”, ha raccontato la sindaca sui social. Dopo poco tempo, i proprietari della gatta sono stati rintracciati. “Forse si è rifugiata su un camion o su un’auto”, ipotizza la prima cittadina. Certo è che la storia ha avuto un lieto fine.