Una scioccante inchiesta condotta dalla BBC ha portato alla luce una rete internazionale di torturatori di gatti, che adottano gli animali per poi seviziarli e ucciderli davanti a una telecamera. I video di queste crudeltà, che coinvolgono anche cuccioli di pochi mesi, vengono condivisi su gruppi segreti, alimentando un traffico aberrante di contenuti violenti. Le immagini mostrano scene brutali: gatti picchiati, feriti, mutilati o lasciati morire di fame in gabbie anguste.

Il network, secondo quanto scoperto dai giornalisti britannici, è nato in Cina e si è rapidamente espanso in altri Paesi, compreso il Regno Unito. La comunicazione tra i membri avviene attraverso app di messaggistica crittografata, rendendo più difficile l’identificazione dei responsabili. L’intento non è solo quello di diffondere immagini, ma anche di incitare nuovi adepti a partecipare attivamente: numerosi messaggi promuovono l’adozione di gatti per poi sottoporli a sevizie indicibili, il tutto rigorosamente filmato.

Indagini, adolescenti coinvolti e gruppi organizzati

L’indagine ha avuto un’accelerazione dopo che, a maggio di quest’anno, due adolescenti britannici hanno confessato di aver torturato e ucciso due gattini in un parco a Ruislip, nella zona nord-occidentale di Londra. Questo caso ha fatto da miccia per approfondimenti sia giornalistici sia investigativi. In parallelo al lavoro della BBC, anche l’organizzazione per i diritti degli animali Feline Guardians ha svolto un ruolo fondamentale, contribuendo alla mappatura della rete.

Secondo quanto riferito dagli attivisti, sono stati individuati almeno 24 gruppi attivi solo nel corso del 2025, con il più grande che conta oltre 1.000 membri. Tra questi si segnala un individuo in particolare che avrebbe registrato l’uccisione di oltre 200 gatti, confermandosi come uno dei principali responsabili di questa spirale di orrore.