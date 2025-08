Scomparsi nel nulla dalla sera alla mattina. A Lillaz e Sonveulla, frazioni di Cogne, in Valle d’Aosta, si infittisce il mistero su almeno 15 i gatti spariti nel nulla nell’ultimo mese. Gli abitanti dei due villaggi, un centinaio di persone, hanno gatti abituati a vivere tra prati e boschi, addestrati dall’esperienza a sopravvivere agli animali predatori: volpi e talvolta anche lupi, che frequentano indisturbati quel territorio, a oltre 1.600 metri di quota, ai confini del Parco del Gran Paradiso. Ecco perché queste sparizioni suonano loro sospette.

Anche l’amministrazione comunale ha mostrato interessamento per la vicenda, facendo sapere via social che: “In merito agli smarrimenti di gatti avvenuti nelle ultime settimane, principalmente nelle zone di Sonveulla e Lillaz, sono state contattate le autorità competenti”. E si consiglia, in caso di allontanamento degli animali domestici da casa, “di contattare la sede dei Carabinieri o la Polizia Locale”. Il sospetto è che non si tratti di un caso, ma di un’azione mirata che abbia dietro una mano umana. A suggerirlo sono due ritrovamenti: in un prato è stato trovato il collarino dotato di un trasmettitore Gps disattivato, mentre due felini sono stati rinvenuti morti all’interno di sacchetti della spazzatura, gettati in un cassonetto.