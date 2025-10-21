Gatti spariti o ritrovati avvelenati. A Niviano di Rivergaro, in provincia di Piacenza, è allarme per una serie di morti e sparizioni di felini che sta creando inquietudine tra i cittadini. Come si legge sul sito Libertà, dalla scorsa estate sono scomparsi o sono stati uccisi oltre quindici felini nel quartiere di Borgo Castello. Negli ultimi giorni la situazione non è migliorata: è morta anche Simba, la gatta di una consigliera comunale e sono stati ritrovati altri tre felini morti.

Per due dei gatti deceduti è arrivata la conferma da parte del veterinario che si sarebbe trattato di avvelenamento. In principio si pensava all’azione di animali predatori come lupi o volpi, anche perché erano stati ritrovati dei resti di gatti (teste, code, ossa). Ma in seguito agli ultimi casi di avvelenamento si fa sempre più forte l’ipotesi di un’azione dolosa. Intanto la popolazione chiede giustizia e c’è chi non esclude di mettere in atto delle ronde notturne.