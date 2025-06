Gatti mutilati, drogati con sostanze chimiche o vittime di sevizie. Il tutto ripreso in video di alta qualità, poi vengono venduti a utenti facenti parte di specifiche comunità, che provano piacere sessuale nel vedere tali immagini di tortura. Un’inchiesta della CNN porta alla luce le sevizie subite dai gatti che finiscono nelle mani di quanti lucrano usandoli come oggetti di sevizie. Si tratterebbe di un mercato globale, che avrebbe sede in Cina.

Parliamo di una rete criminale che agisce senza scrupoli, trasformando la sofferenza degli animali in un business multimilionario, coinvolgendo decine di paesi attraverso la distribuzione di materiale visivo su piattaforme digitali che permettono la diffusione dei contenuti. “Quello che abbiamo scoperto è una realtà terrificante e quasi incomprensibile”, spiega un investigatore della Cnn che ha partecipato alle indagini, fingendosi un cliente interessato a questo tipo di torture. “Questi gruppi non si limitano a maltrattare gli animali: cercano di massimizzare il dolore e la sofferenza per motivi di lucro e, ancor più disturbante, per soddisfare perversi impulsi sessuali”, spiega ancora. Una realtà oltre l’immaginabile.