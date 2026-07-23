Hanno usato dei gatti come micce per appiccare degli incendi. L’orrore si è consumato in varie zone della Calabria, come denunciato dall’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente): “La Calabria brucia, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore per spegnere i roghi e la protezione civile ha annunciato di aver trovato tra gli inneschi anche dei gatti”.

“Alla coda degli animali vengono legati degli stracci imbevuti di liquido infiammabile – spiegano dall’associazione animalista – per poi essere incendiati e fatti correre dove l’erba è alta, per innescare i roghi che poi si diffondono a causa dell’erba alta e secca”. Come detto l’Aidaa ha messo a disposizione anche una taglia da mille euro: “Verrà pagata a chi con la sua denuncia, rilasciata nei termini di legge alle forze dell’ordine, permetterà di individuare e far condannare in via definitiva il piromane o i piromani che fanno uso di gatti o altri animali, che poi trovano la morte, per innescare o alimentare roghi o incendi boschivi”.