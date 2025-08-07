Un giovane contadino stava lavorando la terra con il trattore quando ha inconsapevolmente agganciato una busta di plastica con il mezzo. All’interno del sacco, di quelli neri usati per la spazzatura, è spuntata una piccola palla di pelo. L’episodio è accaduto in un’oliveta vicino alla Rocca di Montemurlo, tra Prato e Pistoia.

Come si legge su La Nazione, il ragazzo ha contattato le volontarie di ’Amici di Barone’, associazione locale che si occupa della tutela degli animali e della gestione di cinque colonie feline: “Sono arrivata all’oliveta in pochi minuti ed ho trovato i gattini in condizioni critiche con affanno respiratorio, febbre alta e congiuntivite – racconta Tuna Sechi, una volontaria dell’associazione -. Ho quindi portato i due cuccioli alla clinica veterinaria Galilei Pazzaglia di Prato, struttura convenzionata con Sos animali e con le colonie feline censite. Ora i gattini sono in stallo da una volontaria che si sta occupando della loro alimentazione in attesa della piena ripresa. Poi saranno pronti per essere adottati da una famiglia che li ami e li faccia vivere felici”.