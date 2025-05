Il padrone lo ha lasciato sul balcone da solo, legandolo con un collare per evitare probabilmente che fuggisse. Ma il gatto, come tutti i felini, si è messo a camminare sul bordo della ringhiera dell’attico, col rischio di cadere, per giunta con un cappio al collo. È successo a Roma, nel quartiere Trionfale, dove la situazione non è sfuggita ai vicini di casa, che hanno iniziato a chiamare il numero unico per le emergenze e a pubblicare foto e video nei gruppi social di zona.

Alla fine, lo scorso 10 maggio, il micio è stato messo in salvo grazie all’intervento delle guardie zoofile e della Polizia Locale del Gruppo Monte Mario. Un agente è riuscito ad affacciarsi dal balcone di un’abitazione adiacente e, con una manovra rischiosa, ha raggiunto il gatto e lo ha liberato, il tutto col plauso e la commozione dei presenti. Tuttavia, non essendoci ancora alcun verbale di sequestro formale, l’animale è stato restituito al padrone, che lo ha reclamato presso una vicina cui era stato affidato.

Sul caso è intervenuta anche Patrizia Prestipino, Garante dei diritti degli animali di Roma Capitale. “Premesso che, come abbiamo fatto notare da subito – scrive sui social – l’errore è stato non fare un verbale di denuncia e sequestro, come richiedono le procedure di fronte a un palese caso di maltrattamento, riteniamo molto grave che sia stato detto alla ragazza di restituire il gatto”.