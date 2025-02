Un gatto selvatico e senza microchip è stato colpito a morte con dei pallini di piombo a Capriolo, in provincia di Brescia. L’animale, in fin di vita, è entrato nel giardino di uno signora cercando aiuto. Sebbene la donna abbia provveduto a soccorrerlo subito, portandolo dal veterinario, per l’animale non c’è stato nulla da fare.

Le condizione del gatto sono sembrate da subito disperate: positivo alla Felv, la leucemia felina, e con sintomi di una grave infezione respiratoria. Le radiografie hanno poi evidenziato la presenza di due proiettili metallici nell’addome e nel torace. Al fine di eviragli inutili sofferenze, è stato soppresso lo scorso 13 febbraio. Questa la triste storia di Red, così era stato chiamato dalle volontarie dell’associazione Una Zampa sul Cuore, che si erano fatte carico di lui prima che venisse colpito.