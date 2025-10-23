Si chiamava Lino ed era un gatto dal manto grigio. Il micio era scomparso dalla sua casa a Pregassona, nel Canton Ticino a inizio ottobre, poi la scorsa domenica mattina, purtroppo, la sua proprietaria ha fatto il macabro ritrovamento, rinvenendo il corpo dell’animale privo di vita, con testa e coda mozzata.

Dieci giorni di ricerche, senza traccia del gatto

“Da quando è sparito, l’8 ottobre, non ho fatto altro che cercarlo – racconta a TicinoOnLine/20 Minuti –. Era un fifone, non si allontanava mai da casa. Come ogni mattina, alle 7 l’ho salutato prima di andare al lavoro. Quando sono rientrata, verso le 18, non c’era. Di solito mi aspettava. Mi sono detta: ‘Arriverà’. Ma alle 21, non vedendolo ancora, ho iniziato a preoccuparmi. Da quel momento sono iniziati dieci giorni di ricerche: ho fatto aprire garage, cantine, ho guardato in ogni possibile nascondiglio”.