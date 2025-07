Gli hanno sparato con un fucile e ora rischia di perdere un occhio. Protagonista dell’aggressione un gatto domestico di Remedello, in provincia di Brescia. I proprietari del felino e l’associazione locale Animali Ambiente e Non Solo hanno presentato denuncia ai carabinieri. Il micio sarebbe tornato a casa ferito, dopo alcuni giorni di assenza. Portato dal veterinario, dalla radiografia è emerso che era stato colpito da una serie di pallini, partiti con tutta probabilità da un fucile.

L’animale è stato operato e una parte dei pallini è stata rimossa. L’animale sarebbe fuori pericolo, ma rimane comunque in osservazione. “Non è la prima volta che succede, sappiamo di altri casi, dove purtroppo in due occasioni il gatto è deceduto. Bisogna sempre denunciare questi episodi, anche se qualcuno dice di non farlo”, spiegano dall’associazione.