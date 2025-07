Un serpente minaccia il suo padrone e lui, un gatto di nome Moccioso, mette in fuga il rettile senza paura alcuna. Come si legge su Il Messaggero, l’episodio è accaduto in un parco ad Aprilia, a 50 km da Roma. Il micio ha allontanato la biscia (comunque innocua per l’uomo), in questo caso una Natrice dal Collare, senza ucciderla o ferirla. L’episodio è finito su un gruppo di quartiere attivo via social e c’è chi ha smontato l’impresa del gatto con un po’ di amarezza: “Eroe di cosa? – scrivono – è un animale totalmente innocuo. Ma tanto se non ci pensava il gatto, ci pensava qualche ‘studiato’ con una pala”.