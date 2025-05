Un gatto è precipitato da 115 metri insieme ai suoi proprietari sulle alture del Bryce Canyon, in un parco nazionale nello stato dello Utah, negli Stati Uniti. Il felino “è stato trovato in un trasportino nero sporco e graffiato, ma sembra essere sopravvissuto piuttosto bene alla caduta”, si legge in una nota dalla Best Friends Animal Society.

Il gatto, di nome Mirage, si trovava accanto ai corpi senza vita dei suoi due proprietari, identificati come Matthew Nannen, 45 anni, e Bailee Crane, 58 anni, secondo l’ufficio dello sceriffo locale. La coppia sarebbe morta tra lunedì e martedì, ha affermato lo sceriffo in una nota. “Era un po’ dolorante, ma quando l’abbiamo visitata si è mostrata amichevole e mangiava e beveva da sola”, ha affermato l’organizzazione.