Ha dovuto assistere impotente alla scena dell’aggressione da parte di tre lupi contro il suo gatto. Un attacco che si è confermato letale per il felino. La donna, residente a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, è ancora sotto choc. I resti dell’animale sono stati ritrovati poco lontano dal giardino in cui è stato aggredito. La sua padrona ha lanciato l’allarme e chiesto aiuto ai carabinieri forestali, che hanno confermato la presenza di tracce. La donna ora teme per la propria sicurezza e per quella del suo cane di piccola taglia.