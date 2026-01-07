Un gattino è stato sbranato da tre lupi a Pesaro, nelle Marche. Come si legge sul Corriere Adriatico, il micio stava attraversando la strada di notte quando è rimasto intrappolato in un angolo dai primi due predatori, ai quali si è aggiunto un terzo successivamente. A riprendere il tutto sono state le telecamere di sicurezza di un’abitazione.

Non si tratterebbe di un caso isolato perché già altri animali domestici sarebbero stati uccisi dai lupi, che ormai si spingono fino alle porte delle case dei paesi. “Nei cortili sono spariti dei gatti”, si legge sul quotidiano, che parla di un fenomeno sempre più ricorrente, che sta destando preoccupazione negli abitanti della provincia. Non manca un avvertimento su come ci si debba comportare nel caso di un incontro diretto con il predatore: “Se lo si incontra a tu per tu basterà parlare a voce alta o battere le mani: il lupo nella maggior parte dei casi si allontanerà spontaneamente. E, se non dovesse farlo, gli esperti consigliano di camminare lentamente all’indietro, parlando e senza correre”.